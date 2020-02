Olavistas bravos após saída da reverenda Jane

Gustavo Zucchi

A turma olavista de apoiadores do governo já está torcendo o nariz para a gestão de Regina Duarte na Secretaria de Cultura. O motivo da insatisfação foi a demissão da reverenda Jane Silva do cargo de secretária-adjunta da pasta. O “guru” Olavo de Carvalho, por exemplo, se manifestou em seu Facebook questionando o que o ministro Marcelo Álvaro Antônio (Turismo), que atendeu ao pedido de Regina para demissão de Jane. “Que é que esse ministro tem na cabeça”, escreveu. Ele também compartilhou uma notícia dizendo que Jane havia barrado projetos “pró-aborto” e que foi demitida por “seguir estritamente as diretrizes conservadoras” defendidas pelo presidente Bolsonaro.