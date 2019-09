Araújo e Olavo massacrados pela imprensa internacional

Equipe BR Político

Falas do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do escritor Olavo de Carvalho, consultor ideológico do clã Bolsonaro, repercutiram na imprensa internacional nesta semana. Embora os temas dos dois discursos sejam bastante distintos, as reações nos veículos foram similares.

No jornal britânico The Guardian, a afirmação de Carvalho de que o filósofo da Escola de Frankfurt Theodor Adorno era o responsável por escrever todas as letras dos Beatles, para fins de divulgação do marxismo cultural, virou matéria carregada de sarcasmo.

De título “Adorno era o quinto Beatle?”, a reportagem relembra o vídeo em que o “guru” disse que os integrantes da banda eram “semi-alfabetizados em música, mal sabiam tocar guitarra” e frisa que o frankfurtiano” desprezava os Beatles e tudo o que eles representavam”.

A matéria finaliza afirmando que, embora “boba”, a análise de Carvalho faz parte de “técnica discursiva tóxica”. “Olavo é pro Brasil o que seu amigo Steve Bannon era pra Trump”, compara a influência e estilo do escritor com o estrategista de campanha do presidente americano.

Já o colunista do Washington Post Ishaan Tharoor comentou, em seu Twitter, o discurso do chanceler brasileiro sobre mudanças climáticas realizado na Heritage Foundation, em Washington. Na palestra, o ministro criticou o que chamou de “climatismo” e afirmou que há um “alarmismo climático”.

Apesar do tema de sua fala nada ter a ver com o vídeo de Carvalho, a referência crítica a filósofos da Escola de Frankfurt – e, principalmente, a ausência de dados que justificassem as citações – estavam lá.

Araújo também mencionou Antonio Gramsci e Bertold Brecht, falou de stalinismo e religião. “Não sabemos se ele alguma vez leu sobre teorias críticas neomarxistas além do que está escrito na Wikipedia”, publicou o jornalista americano. Com menos sarcasmo, Tharoor reagiu de forma similar à matéria do Guardian: disse que era um discurso “um tanto incoerente” e “fascinantemente ideológico para um chanceler no exterior”.