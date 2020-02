Olavo de Carvalho tem alta do hospital

Equipe BR Político

O “guru” do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, recebeu alta do hospital após sofrer com uma crise respiratória. Segundo o próprio escritor no Twitter, o problema foi consequência de uma cirurgia feita há dois anos para a retirada de um tumor. O cineasta Josias Teófilo, que chegou a ser especulado como um possível indicado para a Secretaria de Cultura, registrou que Carvalho já está em casa e passa bem.