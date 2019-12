Olavo desamparado?

Equipe BR Político

Após terminar o ano em que terminou brigado com vários super aliados, entre eles o seu coordenador de campanha e ex-ministro, Gustavo Bebianno, e o presidente do próprio partido que o elegeu, deputado Luciano Bivar (PSL-PE), o presidente Jair Bolsonaro pode começar 2020 com um aliado a menos na lista. Isso porque, na manhã desta segunda-feira, 30, o guru bolsonarista, Olavo de Carvalho, deu indícios de que pode haver um racha entre ele e o chefe do Executivo.

O escritor se diz desamparado de apoio do governo em relação a um esquema “monstruoso” e “bilionário” de “assédio judicial e midiático” do qual se diz vítima. “O governo Bolsonaro e as forças que o apoiam jamais terão a vontade ou a coragem de me proteger, já que até agora não mostraram sequer um pingo de curiosidade de informar-se a respeito”, reclamou Olavo no Twitter.