Olavo pede ‘perdão’ a presidente por endossar Regina

Equipe BR Político

A campanha olavista contra a recém-empossada secretária Especial de Cultura, Regina Duarte, segue firme com um recente post do polemista da Virgínia pedindo perdão ao presidente Jair Bolsonaro “por ter endossado” o nome da atriz para o cargo.

“É ÓBVIO que a Regina Duarte, exatamente como o seu antecessor, não tem a menor idéia do que está fazendo. Peço ao presidente da República que me perdoe por ter endossado o nome dessa senhora para um cargo que está infinitamente acima da capacidade dela”, escreveu ele. Como você leu aqui no BRP, Regina exonerou nomes ligados ao professor, como Dante Mantovani, da Funarte. Foram seis os olavistas demitidos por ela.