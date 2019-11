Óleo aparece em novos pontos no Piauí

Equipe BR Político

A força-tarefa do governo federal que acompanha o caso das manchas de óleo encontradas nas praias do litoral do Nordeste e do Sudeste brasileiro confirmou na sexta-feira , 15, o aparecimento de novas manchas de óleo no Piauí. O material foi encontrado em praias de Ilha Grande e Parnaíba. Na última quinta, 14, já haviam sido registradas manchas em Luís Correia, onde a praia de Atalaia foi decretada imprópria para banho pela secretaria estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Segundo nota divulgada ontem pela força-tarefa, já foram recolhidas cerca de 4.500 toneladas de resíduos de óleo, informa o Broadcast Político. Até agora, ao menos 607 pontos do litoral brasileiro já foram atingidos pelo óleo.