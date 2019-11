Óleo chega ao Espírito Santo

Equipe BR Político

A Marinha informou, por meio de uma nota nesta sexta-feira, 8, que as manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste há mais de dois meses, foram avistadas pela primeira vez em uma praia do Espírito Santo. Segundo informações do Broadcast Político, a nota, emitida pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), afirma que “pequenos fragmentos de óleo” foram encontrados na praia de Guriri, em São Mateus, que é o segundo município do Espírito Santo a partir da fronteira com a Bahia. Já Conceição da Barra, o primeiro município a fazer fronteira com o estado baiano, ainda não apresenta registros do óleo.

É a primeira vez que o material é avistado na região Sudeste. Segundo informações do Broadcast Político, o Instituto de Estudos do Mar (IEAPM) confirmou ser o mesmo óleo encontrado no Nordeste. Com a chegada das manchas, o governo capixaba criou o Comitê Operativo de Emergência (COE), que será responsável por organizar as ações do Sistema Único de Saúde (SUS), dividindo responsabilidades entre Estado e municípios. O governo estadual também pretende orientar a população sobre os riscos de exposição ao óleo, que é considerado altamente tóxico. Cerca de 400 servidores foram capacitados para o recolhimento apropriado do material, informa o Estadão.

Como você leu aqui no BRP, o governo de São Paulo está atento à movimentação do óleo, e já planeja medidas caso o material chegue às praias paulistas.