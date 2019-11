Óleo deixa 17 praias do Nordeste interditadas

Equipe BR Político

Ao menos 17 praias do Nordeste estavam interditadas para banho, até terça-feira, 19, por causa da presença de óleo que atinge o litoral brasileiro há quase três meses. Outras 49 praias eram consideradas impróprias, mas por outras formas de poluição, segundo os órgãos estaduais do meio ambiente, informou o Estadão.

Além de todos os Estados nordestinos, o Espírito Santo, no Sudeste, teve praias atingidas pelo óleo, mas não havia interdição. Além de ambiental, o tema também causa preocupação econômica para as cidades litorâneas atingidas, já que com a chegada das férias e festas de fim de ano e o Carnaval, esses lugares podem enfrentar queda na taxa de turistas. Nessas áreas, os governos têm mantido equipes de prontidão para limpar as praias.