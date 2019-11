Óleo já atinge segunda praia no RJ

Equipe BR Político

O derramamento de óleo que atinge as praias do Nordeste desde 30 de agosto já chegou a pelo menos duas praias do Estado do Rio de Janeiro. As manchas já haviam sido detectadas no Sudeste, no litoral do Espírito Santo, desde o início de novembro.

Depois de ter sido encontrado na Praia de Grussaí, em São João da Barra (no litoral norte do Estado), a Marinha confirmou nesta terça-feira, 26, que fragmentos do poluente encontrados na praia de Santa Clara, em São Francisco de Itabapoana (também no norte do Estado) são idênticos ao material das praias do Nordeste.

Além dos resíduos encontrados em Santa Clara e em Grussaí, também foram detectados fragmentos do óleo na Praia de Guriri, em São Francisco do Itabapoana; na Praia do Barreto, em Macaé; e no Canal das Flechas, em Quissamã. No entanto, as amostras coletadas nestas outras localidades ainda não foram analisadas, por isso ainda não é possível dizer oficialmente que se trata do mesmo material. Como você leu aqui no BRP, as 451 localidades ainda oleadas se distribuem da seguinte forma: Bahia (202), Sergipe (73), Alagoas (44), Pernambuco (18), Rio Grande do Norte (15), Espírito Santo (70), Ceará (8), Maranhão (9), Paraíba (1) e Piauí (11).