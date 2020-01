Óleo volta a aparecer no Ceará

Equipe BR Político

Ao longo desta semana, novas manchas de óleo voltaram a aparecer nas praias do Ceará. A região atingida fica na região oeste do litoral cearense. Desde outubro a poluição não era registrada no Estado.

Para o professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em oceanografia, Luis Ernesto Bezerra, um efeito chamado “swell” pode ter sido a causa do reaparecimento do óleo na praia. “Esse óleo continua no mar e o evento, swell, que são ondas um pouco mais fortes, geradas por ventos mais fortes, acabaram trazendo de volta o óleo que estava em alto mar”, disse ao Estadão.

De acordo com o Chefe da Divisão Técnico-Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Miller Holanda, não se sabe a quantidade de óleo encontrada, mas ele afirma ter sido pouca. “É importante saber que já está sendo mobilizada uma equipe para efetuar a limpeza do local”, diz.

A Marinha informou que “amostras do material estão sendo enviadas para análise no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), a fim de verificar o tipo do óleo”.