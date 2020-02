Olímpio avisa que amotinados não terão anistia do Congresso

Gustavo Zucchi

Até mesmo o senador Major Olímpio, conhecido por defender as corporações policiais, está avisando os PMs amotinados no Ceará de que é melhor deixar as ruas e voltar para suas casas e suas atividades. Olímpio esteve no Estado conversando com os grevistas e disse que “não concorda” com o que viu. “Policiais encapuzados, feito bandidos black blocs, viaturas depredadas e arriadas. Viaturas de corporações policiais e bombeiros sendo arrebatadas nas ruas por pseudo-policiais mascarados e armados. Isso não é conduta de policia. Quero dizer aos PMs e familiares: voltem para suas residências, voltem para suas atividades”, disse em vídeo.

“Aqueles que praticaram condutas indisciplinares ou criminosas serão punidos. Quando eu disse que não ia defender anistia para situações deste natureza tenho moral para falar. Quero dizer aos policiais: não se deixe levar por falsa lideranças, algumas com mandato parlamentar que estão escudadas e tem salário garantido. Não acreditem nestas lideranças, não haverá anistia para estes casos no Congresso Nacional”, afirmou.