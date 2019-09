Olímpio: ‘A saída de Moro seria danosa demais’

Equipe BR Político

O senador Major Olímpio (PSL-SP) fez uma recomendação ao presidente Jair Bolsonaro em sua entrevista para a revista Época: deixar a decisão sobre uma possível troca no comando da Polícia Federal nas mãos do ministro Sérgio Moro, evitando assim possíveis rusgas com o atual titular do Ministério da Justiça. “A saída de Moro seria danosa demais. Moro ainda é uma figura inabalável para a maioria da população. Quando eu viajo com ele, parece que as pessoas estão recebendo a Madonna”, explicou.

“O Moro não é uma pessoa que diz que quer furar os olhos do Bolsonaro e ser candidato. Se eu fosse o Bolsonaro, eu não puxaria para mim a decisão sobre o diretor-geral da PF”, disse.