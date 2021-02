Olímpio diz que Maia no PSL barraria sua candidatura ao governo de SP

O senador Major Olímpio (PSL-SP) criticou a possibilidade de Rodrigo Maia deixar o DEM para se filiar ao PSL. Para o parlamentar, essa movimentação pode fazer parte de uma aliança com o governador João Doria (PSDB) para colocar o PSL junto aos tucanos na disputa pelo governo em torno da candidatura do atual vice-governador Rodrigo Garcia. Com isso, Olímpio aposta que sua própria candidatura ao governo seria barrada.

“Maia articula vir para o PSL a fim de garantir aliança com Doria e PSDB para 22 e com isto me tirar da disputa para o governo de São Paulo, favorecendo Rodrigo Garcia, hoje vice de Doria e candidato a governador na próxima eleição. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece”, disse o senador nas suas redes sociais.