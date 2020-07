Olímpio: ‘Pior que a pandemia será o pandemônio da desoneração da folha’

O senador Major Olímpio (PSL-SP) se juntou às críticas ao veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração de folhas de pagamento nesta sexta-feira, 10. “Pior que a pandemia do novo Coronavírus no Brasil, será o pandemônio da desoneração da folha, que irá destruir milhões de empregos e o fechamento de milhares de empresas. Plagiando Raul Seixas. ‘O dia em que a Terra parou'”, escreveu Olímpio no Twitter.

Parlamentares pressionam o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para marcar uma sessão conjunta para analisar vetos recentes de Bolsonaro. Além do que acaba com a desoneração em meio à pandemia, parlamentares batem o bumbo pela derrubada dos vetos à obrigatoriedade do uso de máscaras em repartições públicas, presídios e outros espaços e à obrigação do Poder Público de fornecer água, insumo básicos e leitos para combate ao coronavírus a comunidades indígenas e quilombolas.