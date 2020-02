Olímpio propõe que comissão de senadores vá ao Ceará

Gustavo Zucchi

Após a situação da greve da PMs no Ceará atingir um nível alto de tensão, o senador Major Olímpio (PSL-SP) disse que propôs ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP) a criação de uma comissão para evitar que a situação termine em “tragédia”. “Conflitos com policiais, manifestações de rua, acionamento de forças federais, tudo para acabar em tragédia. Momento de negociação com calma e experiência. Estou à disposição!”, afirmou. Nesta quarta-feira, 19, o senador Cid Gomes (PDT-CE) foi baleado ao tentar romper uma barreira de PMs que fechavam a entrada de um batalhão em Sobral.