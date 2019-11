Olímpio rejeita aliança de PSL com tucanos

Equipe BR Político

Enquanto João Doria sonha com a possibilidade de uma chapa com Bruno Covas e Joice Hasselmann (PSL) para Prefeitura de São Paulo, o senador Major Olímpio rejeita a possibilidade da sigla ser vice de um tucano na eleição de 2020. “Pode tirar o cavalo da chuva”, disse Olímpio, um dos desafetos de Doria no Estado. “Doria quer o PSL como vice para poder atrair o partido para sua base, mas nós não esquecemos que Doria traiu e enganou Bolsonaro, jamais perdoaremos isso!”, escreveu. Bolsonaro, por sua vez, nem mais parte faz do PSL e tenta fundar sua própria sigla, a Aliança Pelo Brasil.