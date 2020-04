OMS agradece trabalho de Mandetta

A Organização Mundial da Saúde (OMS) agradeceu publicamente ao trabalho do ex-ministro Henrique Mandetta. Durante coletiva da entidade, o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus foi questionado sobre a decisão do governo brasileiro de trocar o comando do Ministério da Saúde. Quem respondeu foi o diretor de programas de emergência, Michael Ryan, que disse estar ciente da movimentação de Jair Bolsonaro.

“Sim, nós estamos cientes de que o presidente do Brasil trocou o seu ministro da Saúde hoje. Eu gostaria de agradecer ao ministro pelo serviço dele ao povo”, responde no lugar de Tedros. “É essencial, entretanto, que não só o Brasil, mas todos os governos, tomem decisões baseadas em evidências e tenham uma resposta do governo inteiro e da sociedade inteira ao responder à pandemia de Covid-19.”