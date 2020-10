OMS alerta: 1 em cada 10 no mundo pode ter sido infectado pela covid

Segundo o diretor de operações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o novo coronavírus pode ter contaminado, até o momento, um em cada dez indivíduos em todo o mundo. A estimativa foi divulgada em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, em Genebra.

“Nossa melhor estimativa atual nos diz que cerca de 10% da população global pode ter sido infectada por esse vírus. Ela varia dependendo do país, de áreas urbanas ou rurais, e do grupo. Mas o que indica é que a grande maioria do mundo permanece em risco”, disse Ryan. Ele seguiu: “Estamos entrando em um período difícil. A doença continua se espalhando”, alertou.

De acordo com a OMS, o mundo soma 35.027.54 casos confirmados de pacientes com covid-19 e 1.034.837 óbitos.