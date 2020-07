OMS não espera iniciar vacinação contra o covid-19 no início de 2021

Apesar as boas notícias da semana sobre o desenvolvimento de vacinas, a Organização Mundial da Saúde avisou que não prevê o início de uma vacinação em massa no início de 2021. “Será a primeira parte do ano que vem antes de vermos as pessoas serem vacinadas”, disse o diretor de emergências da entidade, Michael Ryan. “A ideia de que teremos uma vacina em dois ou três meses e, de repente, esse vírus terá passado… Adoraria dizer isso a vocês, mas não é realista”, afirmou.

O problema seria o tempo necessário para se ter certeza de que a vacina é segura e eficaz, segundo Ryan. “Temos que ter certeza que elas são efetivas e isso leva um tempo. Estamos acelerando o máximo possível, mas não vamos, de forma alguma, pegar atalhos quando o assunto é segurança”.