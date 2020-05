OMS suspende estudos sobre a cloroquina

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu suspender temporariamente os testes que vinha realizando no uso de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento do covid-19. O motivo foi o estudo publicado na revista Lancet, feito com mais de 96 mil pessoas e que indicou que a droga pode ser prejudicial para os pacientes, causando arritmia cardíaca.

“O grupo executivo implementou uma pausa temporária do braço da hidroxicloroquina no Estudo de Solidariedade, enquanto os dados de segurança são revisados pelo Conselho de Monitoramento de Segurança de Dados”, informou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. No Brasil, por ordem de Jair Bolsonaro, o protocolo do medicamente foi alterado, sendo permitida sua utilização em estágios iniciais da doença.