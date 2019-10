‘Onde vamos chegar já chegamos’, diz Tarso

Equipe BR Político

O ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro não vê saída para a “situação de desastre” em que a política brasileira se encontra. Segundo escreve no site Sul21, “é a derrota completa”. Aos que questionam onde vamos chegar, quando expostos a indícios de enfraquecimento da democracia, da batalha pelos direitos humanos, do diálogo e da “concertação política”, a resposta que o petista do movimento pela refundação do PT dá é: “Onde vamos chegar já chegamos”. Segundo o ex-ministro, a oposição de esquerda hoje não tem capacidade de “unir o Brasil em torno de um programa nacional-democrático, de integração soberana na globalização capitalista, que atraísse alguns setores das classes dominantes para o campo antifascista.”

O único antídoto, diz, é a “celebração da vida”.