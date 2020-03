ONGs pedem a Alcolumbre suspensão de tramitação da ‘MP da grilagem’

Um grupo de 50 organizações e 14 coletivos da sociedade civil pede em carta enviada a Davi Alcolumbre a suspensão da tramitação da chamada ‘MP da grilagem‘, cuja constitucionalidade é contestada pelo Ministério Público Federal. O documento lembra que o presidente do Senado prometera durante a COP-25, realizada na Espanha, não pautar temas na Casa que prejudiquem o meio ambiente. O temor é de que a pandemia do coronavírus, que reduziu o volume de trabalho do Congresso, permita a aprovação da MP no apagar das luzes.

“Matérias como essa, de tamanha relevância e impacto ao patrimônio público nacional devem ser discutidas ampla e democraticamente, sem quaisquer restrições de acesso das pessoas (cidadãos e organizações da sociedade), aos parlamentares, partidos, lideranças e assessorias da Casa Legislativa, com ampla e total transparência e participação da sociedade civil”, afirmam.

Como você leu mais cedo aqui no BRP, Alcolumbre foi diagnosticado com a covid-19 e encontra-se isolado em casa. A MP foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 10 de dezembro do ano passado.