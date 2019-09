Macron não viu e não gostou do discurso de Bolsonaro

Equipe BR Político

O presidente da França, Emmanuel Macron, não assistiu ao discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia-Geral da ONU e não gostou de ter sido relacionado ao colonialismo. “Eu acho que todos nós só queremos ajudar as pessoas da Amazônia. (…) Temos muitas pessoas envolvidas no (debate sobre) futuro da Amazônia e acho que o que queremos fazer é ajudar as pessoas, com completo respeito pela soberania, ajudando o povo. Não é questão de lobby ou interesse. Os lobbies são para destruir a floresta para seus próprios interesses. O que nós queremos fazer é ajudar pessoas para elas mesmas e para o futuro da Amazônia, porque é um bem comum”, disse ele ao Estadão/Broadcast Político.

Enquanto Bolsonaro saía do plenário da Assembleia-Geral após assistir ao discurso do americano Donald Trump, o francês se reuniu no corredor da ONU com o governador do Amapá, Waldez Góes. Não há previsão de encontro bilateral entre o governo federal brasileiro e a comitiva francesa.