Onyx anuncia ampliação dos novos beneficiados pelo Bolsa Família

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou no Twitter que conseguirá incluir mais 1 milhão de pessoas no Bolsa Família, além dos 200 mil já planejadas. O anúncio, segundo Onyx, foi possível graças a liberação de recursos para o combate aos impactos do coronavírus anunciada pelo Ministério da Economia na tarde desta segunda-feira, 16. “Assim, mais de 1 milhão e 200 mil famílias passarão a receber o beneficio”, disse em suas redes sociais. Parlamentares do Nordeste vinham questionado a distribuição do benefício, que em 2020 iria priorizar famílias carentes do Sul e do Sudeste em detrimento das regiões Norte e Nordeste, que concentram o maior número de brasileiros em situação de miserabilidade.

Iríamos anunciar na próxima quarta-feira, no Senado Federal, a inclusão de mais 200 mil famílias no Bolsa-Família. Agora, com a liberação de recursos que acaba de ser anunciada, poderemos incluir mais 1 milhão de famílias. — Onyx Lorenzoni 🇧🇷 (@onyxlorenzoni) March 16, 2020