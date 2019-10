Onyx: ‘Chegará o momento que OCDE vai querer nossa entrada’

Equipe BR Político

Durante sua participação na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), o ministro Onyx Lorenzoni minimizou a não entrada do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Segundo o ministro, nada mudou em relação ao apoio dos Estados Unidos ao pleito brasileiro e que o importante é estar adotando as práticas do grupo. “Vai chegar um momento em que, pelo tamanho da economia brasileira, a própria OCDE vai se preocupar em ter o Brasil na OCDE”, disse, reforçando que o Brasil já teve o reconhecimento de 82 itens de um total de 253 exigências para que esteja apto a integrar a OCDE.