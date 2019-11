Onyx diz que vai fazer ‘baleia brasileira’ voar no ano que vem

Equipe BR Político

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, comparou nesta terça, 26, o Brasil a uma baleia durante entrevista concedida em Londres, informa a correspondente Célia Froufe. Ele está na capital britânica com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) para buscar investidores.

“O Brasil começa a ser hoje o contrário do que foi nas últimas décadas. O Brasil sempre foi uma baleia: pesada, difícil, com pouca mobilidade, que ficou mergulhada por décadas em uma visão ideológica que impediu seu crescimento (…) O câmbio que veio do ano passado nos dá condição de colocar a baleia de novo na superfície. Queremos colocar asas na baleia. Queremos ver a baleia brasileira voando a partir do ano que vem. Por isso todo nosso empenho é positivo nesse sentido”, teorizou Lorenzoni. Depois de Londres, os dois se dividirão por viagens a Milão e Berlim.

Segundo ele, o Brasil conta hoje com a mais ampla carteira de investimentos do mundo tanto do ponto de vista das oportunidades quanto do volume a ser ainda feito. “Trata-se de um portfólio extremamente diversificado, indo da infraestrutura, passando por rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, óleo e gás, a novas áreas, como concessão de parques nacionais.”