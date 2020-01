Onyx e, agora, Damares na esperança de baleia voar

Equipe BR Político

Assim como o ministro Onyx Lorenzoni desejou até pouco tempo atrás, a titular da Família, Mulher e Direitos Humanos também quer ver a baleia brasileira voar de tão otimista que estão com os números da economia, em que pese a balança comercial fechar com pior índice desde 2015 em função de queda acentuada nas exportações. Na mensagem de Twitter, Damares Alves é criticada por escrever “Brasilian whale will fly”, quando o correto na língua inglesa é “Brazilian”.

Em novembro, Onyx deu sua versão da metáfora: “O Brasil sempre foi uma baleia: pesada, difícil, com pouca mobilidade, que ficou mergulhada por décadas em uma visão ideológica que impediu seu crescimento”.