Onyx: ‘Ibsen enfrentou muitas dificuldades pelo seu brilhantismo’

Marcelo de Moraes

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, lamentou a morte do ex-deputado Ibsen Pinheiro, seu conterrâneo. O ministro elogiou a capacidade de articulação política que era uma das principais características do ex-presidente da Câmara.

“Ibsen, político importante na história do Brasil, de muita coragem pessoal, com grande capacidade de compreensão e análise do cenário político brasileiro. Enfrentou muitas dificuldades exatamente por seu brilhantismo, prestou grandes serviços ao Rio Grande e ao Brasil. Ibsen foi um bom amigo que fiz ao longo da vida. Meus sentimentos aos amigos e familiares”, afirmou o ministro.