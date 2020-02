Onyx já pode ter de dar explicações na Câmara

Gustavo Zucchi

Mal chegou no Ministério da Cidadania, o ministro Onyx Lorenzoni pode ter dar explicações na Câmara dos Deputados. O novo líder do Podemos na Casa, Léo Moraes (PR), protocolou um requerimento na comissão especial que discute a reformulação do Bolsa Família para ouvir o ministro. “Precisamos que o ministro apresente qual é a real situação do programa e se o Governo tem um calendário com a previsão para zerar a fila”, disse. A fila do programa social atingiria atualmente 3,5 milhões de brasileiros. Uma das atribuições de Onyx no Ministério da Cidadania será gerir o programa voltado para população de baixa renda.