Onyx na frigideira de Bolsonaro

Aliados do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, acham que ele deve tomar a decisão política de pedir o boné para Jair Bolsonaro e deixar seu cargo no governo. Com a transferência do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para o Ministério da Economia, a avaliação é que a pasta ficou completamente esvaziada, uma vez que já tinha perdido a função de organizar a articulação política do governo com o Congresso e também ficara sem a área de assuntos jurídicos.

Desde a posse de Bolsonaro, o ministro já vinha trombando com setores do governo, especialmente com integrantes da ala militar. Mas como aliado fiel de Bolsonaro antes mesmo de sua vitória, Onyx conseguiu se estabilizar à frente da Casa Civil. Além disso, como ajudou na articulação política que elegeu Davi Alcolumbre presidente do Senado, também passou a ter um importante aliado no Congresso. Apesar disso, aliados de Onyx avaliam que o preço do desgaste político tem sido muito alto e que ele deveria se afastar da função e se preservar. Se decidir deixar o governo, Onyx reassume o mandato de deputado federal pelo DEM.