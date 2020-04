Onyx: Primeiros pagamentos do auxílio emergencial começam na terça

Depois de uma semana de críticas pela falta de previsão, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta sexta-feira, 6, que os primeiros pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600 destinados a profissionais autônomos vão começar a acontecer nesta terça-feira, 7, para quem está no Cadastro Único do governo e tem conta na Caixa e no Banco do Brasil.

O anúncio foi feito durante entrevista à Rádio Gaúcha. Segundo o ministro, estes trabalhadores, que são entre 10 e 18 milhões de pessoas, devem receber o valor até, no máximo, a manhã de quarta, quando também serão encaminhados os depósitos para os elegíveis ao auxílio emergencial que têm contas em outros bancos.

A partir de amanhã, a Caixa vai liberar o aplicativo que permitirá o cadastramento para receberem a renda básica. O banco também lançará uma página na internet e uma central de atendimento telefônico para a retirada de dúvidas e a realização do cadastro.