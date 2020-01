Onyx se afasta do cargo por 16 dias

Equipe BR Político

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai tirar 16 dias de licença para “tratar de assuntos particulares”, informa o despacho presidencial publicado no DOU desta quinta-feira, 16. O afastamento começa a contar a partir do próximo dia 18.

Durante o período da licença, o secretário executivo da Casa Civil, José Vicente Santini, vai substituir Onyx. Ele viajará no lugar do titular para Davos e Zurique, na Suíça, e Nova Délhi, na Índia, “para participar do Fórum Econômico Mundial, roadshow, mesas redondas e reuniões one-on-one”, informa o DOU.