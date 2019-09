Onyx sobre relação com Argentina: ‘É business’

Equipe BR Político

Indo na contramão do que já disse o presidente Jair Bolsonaro sobre a eleição argentina, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que a relação com o país vizinho será boa independentemente de quem ganhar a disputa. “Na verdade, as relações internacionais são negócios. Business. Não tem nada a ver com política. É business (…) A Argentina é um parceiro muito importante para o Brasil e o Brasil é um parceiro muito importante para a Argentina, independentemente de quem estiver no comando”, disse o ministro ao site Poder 360. A Argentina é o terceiro parceiro comercial do País e maior comprador dos produtos brasileiros manufaturados.

O presidente Jair Bolsonaro apoia abertamente a reeleição do presidente argentino Mauricio Macri, porém, mesmo com a torcida, pesquisas de opinião indicam que a tendência de candidato kirchnerista Augusto Fernández vencer as eleições. O presidente já disse que não quer que a Argentina “siga a linha da Venezuela”, referindo-se a uma possível vitória da chapa da ex-presidente Cristina Kirchner.

No discurso da ONU, Macri entrou no rol de um dos poucos nomes citados por Bolsonaro como um dos aliados do governo, ao lado do presidente americano Donald Trump. Quando questionado se Bolsonaro deveria ir a uma eventual posse de Fernández, Onyx esquivou-se e disse que “é uma decisão do presidente”.