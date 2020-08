Onyx vai pagar R$ 189 mil para encerrar processo sobre caixa dois

O ministro Onyx Lorenzoni (Cidadania) vai ficar livre do processo sobre o recebimento de caixa dois em suas campanhas eleitorais de 2012 e 2014. Ele fechou um acordo com a Procuradoria-Geral da República no qual admite a prática e se compromete a pagar R$ 189 mil como prestação pecuniária para encerrar a ação. Foi o primeiro acordo deste tipo fechado pelo Ministério Público. O chamado acordo de não-persecução penal (ANPP) foi regulamentado pela Lei Anticrime, aprovada pelo Congresso no final do ano passado.