Preso pela PF era supervisor de programações da Lava Jato

Equipe BR Político

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 2, o delegado da Polícia Federal Tacio Muzzi e a procuradora do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro Marisa Ferrari, deram mais detalhes sobre a Operação Armadeira, que investiga a atuação de uma quadrilha dentro da força-tarefa da Lava Jato. Segundo o Broadcast Político, o delegado Muzzi fez questão de ressaltar que os servidores públicos investigados não estavam diretamente ligados à operação.

Mais cedo, você leu sobre essa operação aqui no BRP. Ao todo, foram expedidos 41 mandados de busca e apreensão (ante 39 anunciados anteriormente) e 14 mandados de prisão. O principal investigado é o auditor da Receita Federal Marco Aurélio Canal. Ele era supervisor de programações da Operação Lava Jato. “Detectou-se que não era episódico, era um esquema que poderia estar ocorrendo com vários outros investigados na Lava Jato”, disse a procuradora Ferrari, do MP do Rio.

Ainda segundo a procuradora, a operação encontrou recursos em espécie em alguns lugares investigados. Foram encontrados R$ 200 mil apenas na casa de Canal, dentro de livros. Ferrari afirma que Canal cobrou R$ 4 milhões para encerrar investigações da Federação de Empresas de Transporte de Passageiros do Rio de Janeiro (Fetransport). O servidor também foi acusado pelo ministro do STF Gilmar Mendes de ser o coordenador de uma operação que acessou dados da Receita Federal dele e da sua mulher.