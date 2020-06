Operação chega a 135 milhões de máscara trazidas da China

Com o desembarque, nesta terça-feira de mais 9 milhões de máscaras vindas da China, a chamada “operação de guerra” do governo federal para trazer 240 milhões de máscaras cirúrgicas ao Brasil chegou à metade nesta terça-feira, 16. Ao todo, o Ministério da Infraestrutura, em parceria com a Latam Airlines Brasil, já trouxe 135 milhões de máscaras ao País.

No total, estão previstos 44 voos até o fim de julho, quando todas as unidades da compra efetuada pelo Ministério da Saúde devem chegar ao Brasil. Segundo o Ministério da Infraestrutura, os equipamentos estão sendo destinados aos profissionais de saúde das 27 Unidades da Federação. A compra de 200 milhões de máscaras cirúrgicas e 40 milhões de máscaras N95 com filtro foi fechada no valor de R$ 694,320 milhões.

A previsão é de que o próximo voo chegue na próxima quinta, 18, com 3 milhões de máscaras modelo N95. “Chegamos à metade de nossos transportes em parceria com o governo federal e é uma satisfação saber que estamos trabalhando em prol da saúde no Brasil e oferecendo toda nossa expertise nessa luta contra o coronavírus. Reinventamos nossa operação e mobilizamos nossas equipes para atender a um objetivo maior”, afirmou Diogo Elias, diretor da Latam Cargo Brasil, de acordo com o Broadcast Político.