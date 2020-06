Operação da PF mira contratos para combater covid-19 no Recife

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 16, duas operações (Antídoto e Casa de Papel) para investigar contratos emergenciais feitos pela Secretaria de Saúde de Pernambuco em meio à pandemia da covid-19.

As investigações miram as empresas FBS Saúde Brasil Comércio de Material Médicos e AJS Comércio e Representação, que têm contratos com a Secretaria de Saúde do Recife para fornecimento de equipamentos hospitalares e aventais. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), a FBS, por exemplo, teria fechado contrato de R$ 81,1 milhões com a prefeitura da capital pernambucana, mas tem capital social de R$ 100 mil e apenas um funcionário registrado.

Os crimes investigados são de falsidade ideológica, peculato (desvio de dinheiro público) e dispensa indevida de licitação, sem prejuízo de outros que possam surgir no decorrer da apuração, segundo nota da PF

Antídoto

Na Operação Antídoto, a PF investiga a FBS e foca nos contratos da prefeitura de Recife, realizando seis buscas para apurar falsidade ideológica, peculato e dispensa indevida de licitação.

Casa de Papel

Já na Casa de Papel, que mira a AJS, são cumpridos 35 mandados de busca e apreensão para investigar os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, corrupção ativa e dispensa indevida de licitação. Cerca de 160 policiais federais participam das ações, informou o Blog do Fausto.