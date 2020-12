Operação da PF mira ex-deputado suspeito de corrupção no Into

Em ação conjunta, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram na manhã desta quarta-feira, 9, a Operação Talha, que investiga suposto desvio de recursos públicos no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into).

O ex-deputado Francisco Floriano (DEM) é alvo da operação sob suspeita de cobrar propinas a pretexto de conseguir a liberação de recursos de emendas parlamentares para o instituto, sendo que os recursos eram posteriormente desviados pela organização criminosa já desarticulada nas operações Fatura Exposta e Ressonância.

Cerca de 30 agentes da força-tarefa da Lato cumprem oito mandados de busca e apreensão, em residências e escritórios no Rio de Janeiro e em Brasília. As ordens foram expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e corrupção passiva, previstos, informou o Blog do Fausto.