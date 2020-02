Operação Gaveteiro na rua para apurar desvios no Ministério do Trabalho

Equipe BR Político

A Polícia Federal está nas ruas na manhã desta quinta-feira, 6, para apurar desvios no extinto Ministério do Trabalho. A operação foi batizada de Gaveteiro e investiga irregularidades na pasta por meio da contratação de uma empresa da área de tecnologia.

Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão no Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

Entre os alvos de busca está o ex-deputado federal e ex-ministro do Trabalho do governo Temer Ronaldo Nogueira, que hoje é presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), ligada ao Ministério da Saúde. Também são alvos de buscas o ex-deputado federal Jovair Arantes e ex-assessor da Casa Civil do governo Bolsonaro Pablo Tatim, segundo o Blog da Bela Megale, no Globo.