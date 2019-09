Operação Postal Off contra fraude nos Correios

Equipe BR Político

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 6, a Operação Postal Off para desarticular uma organização criminosa que atuava junto aos Correios. A suspeita é de que o grupo praticava fraudes que estavam causando prejuízos à empresa “de forma habitual e permanente”, de acordo com a PF. A estatal está nos planos do governo para ser privatizada.

O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a operação em evento nesta manhã. Segundo ele,ainda há falhas no governo federal, e por isso é preciso afastar cada vez mais o Estado. “Coisa errada existe ainda. Restos do passado que temos a pagar existem ainda”, disse, citando a operação da PF.

Cerca de 110 policiais federais estão cumprindo 9 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Federal de Florianópolis de Santa Catarina.

Uma avaliação preliminar indicou que a atuação do grupo causou um prejuízo de R$ 13 milhões, segundo a PF. O valor se refere às postagens ilícitas já identificadas, sem a inclusão dos danos diários provocados pelo grupo investigado, de acordo com o Blog do Fausto.

A investigação começou em novembro de 2018, em Santa Catarina, e mostrou que a atuação do grupo se estendia aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com a “participação ativa de funcionários dos Correios”. A polícia informou que cargas postais de seus clientes eram distribuídas no fluxo postal sem faturamento ou com faturamento muito inferior ao devido.