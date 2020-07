Operação prende dois por sonegação e aponta ‘confusão empresarial’ entre MBL e MRL

Em operação deflagrada na manhã desta sexta-feira, 10, uma força-tarefa da Polícia Civil, Ministério Público de São Paulo e Receita Federal prendeu Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, mais conhecido como Luciano Ayan. A dupla é investigada por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Eles teriam desviado de mais de R$ 400 milhões de empresas, segundo a polícia.

De acordo com a Promotoria, os dois têm “estreitas ligações” com o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Movimento Renovação Liberal (MRL). A operação foi batizada de Juno Moneta e conta com cerca de 35 policiais civis do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) para cumprir seis mandados de busca e apreensão e dois de prisão em São Paulo e em Bragança Paulista, no interior do Estado.

As apurações miram suposta “confusão empresarial” entre o Movimento Brasil Livre e o Movimento Renovação Liberal (MRL), aponta o MP.

De acordo com o Blog do Fausto, os promotores também informaram que apuram suposta constituição e utilização de empresas ‘em incontáveis outras irregularidades, especialmente fiscais’. “A família Ferreira dos Santos, criadora do MBL, adquiriu/criou duas dezenas de empresas – que hoje se encontram – todas – inoperantes e, somente em relação ao Fisco Federal, devem tributos, já inscritos em dívida ativa da União, cujos montantes atingem cerca de R$ 400 milhões”.