Operação ‘salva Weintraub’ em ação

Gustavo Zucchi

Não foi só o deputado Eduardo Bolsonaro que teceu elogios ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, em meio aos problemas do Enem que afetaram também o Sisu, sistema de seleção que utiliza as notas do exame para distribuição de vagas em universidades. Deputados estão atiçando a militância bolsonarista a defender o atual titular do MEC. Dentre os parlamentares que abraçaram Weintraub estão Carlos Jordy e Daniel Silveira (ambos do PSL-RJ), que repetiram o que o “03” disse sobre Weintraub estar no “caminho certo”. “Jair Bolsonaro sempre foi o mais odiado pela imprensa e pela esquerda. Desde q se lançou como pré-candidato à Presidência – 2015, levava porrada quase q diariamente. Hoje, quem passa pelo mesmo é o ministro”, disse Jordy.

Jair Bolsonaro sempre foi o mais odiado pela imprensa e pela esquerda. Desde q se lançou como pré-candidato à Presidência – 2015, levava porrada quase q diariamente.Hoje, quem passa pelo mesmo é o Ministro @AbrahamWeint.Têm dúvidas de q ele está no caminho certo?#FicaWeintraub — Carlos Jordy (@carlosjordy) January 29, 2020

Quem também entrou na “operação salva Weintraub” foi o empresário Luciano Hang, famoso pela militância pró-Bolsonaro. “Apoio total ao ministro, que está desintoxicando a educação. Essa é a principal batalha do País”, escreveu, destacando que, em sua opinião, Weintraub faz um “ótimo trabalho”.