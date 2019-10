Oposição aciona a PGR contra ‘acesso’ de Moro a inquérito do laranjal

Alexandra Martins

Deputados da oposição entraram nesta quarta, 9, com uma representação no Ministério Público Federal para que o órgão verifique se o ministro Sergio Moro teve acesso ao inquérito sigiloso da Polícia Federal que trata do esquema de candidaturas de fachada do PSL em Minas Gerais. No domingo, 6, o titular da Justiça escreveu no Twitter que “nem o delegado, nem o Ministério Público, que atuam com independência, viram algo contra o PR neste inquérito de Minas. Estes são os fatos”.

“Quebrar um sigilo funcional é crime. Ele deveria estar sob guarda da Polícia Federal”, disse ao BRP o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), um dos quatro signatários da representação, como Marcelo Freixo (PSOL-RJ), Paulo Pimenta (PT-RS) e Paulo Teixeira (PT-SP).