Oposição contesta decreto que abre via para privatização do SUS

Mais um foco de crise no governo foi aberto com a publicação na terça, 27, do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes que autoriza “estudos de alternativas” para privatizar unidades básicas de saúde do SUS. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não assina o documento. A medida tem sido duramente criticada por parlamentares da oposição, que protocolou Projeto de Decreto Legislativo para sustar os efeitos do decreto, como o assinado pelo ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT-SP) e pela deputada Maria do Rosário (PT-RS).

Veja abaixo a íntegra do texto:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4º da Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016, e na Resolução nº 95, de 19 de novembro de 2019, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República,

DECRETA:

Art. 1º Fica qualificada, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República – PPI, a política de fomento ao setor de atenção primária à saúde, para fins de elaboração de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, a modernização e a operação de Unidades Básicas de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Os estudos de que trata o caput terão a finalidade inicial de estruturação de projetos pilotos, cuja seleção será estabelecida em ato da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de outubro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

ABSURDO Em plena pandemia, Bolsonaro lança decreto que autoriza Guedes privatizar Unidades Básicas de Saúde (UBS). A medida arbitrária não foi sequer discutida com os gestores municipais. O SUS salvando vidas e o governo da morte querendo fragilizar o sistema e vender UBS? — Erika Kokay (@erikakokay) October 27, 2020

Bolsonaro quer PRIVATIZAR O SUS! Em meio à pandemia, decreto do presidente abre espaço para entregar as Unidades Básicas de Saúde ao mercado financeiro.

Presidente deveria se ocupar em injetar recursos e valorizar os corajosos profissionais da saúde!

Não vamos deixar passar! — José Guimarães (@guimaraes13PT) October 28, 2020

Em plena crise sanitária, Bolsonaro edita decreto que abre espaço para o desmonte do SUS, criando a possibilidade de concessão de Unidades Básicas de Saúde à iniciativa privada. Resistiremos a mais essa ação desse governo que ameaça diariamente a saúde do povo brasileiro. — Henrique Fontana (@HenriqueFontana) October 28, 2020

Bolsonaro quer privatizar o SUS! Por meio de decreto, presidente autorizou a equipe econômica a preparar modelo de privatizações para unidades básicas de saúde. É muito absurdo. Bolsonaro quer piorar e encarecer a vida de todos os brasileiros. Todos, porque todo mundo usa o SUS! — Talíria Petrone vota 50 (@taliriapetrone) October 28, 2020

⚠ Deputado Federal Alexandre Padilha (@padilhando) alerta sobre o Decreto assinado por Bolsonaro ontem (27), que abre o caminho para o desmonte do SUS em meio à maior crise sanitária dos últimos tempos. Defendam o SUS! pic.twitter.com/YBsPbGuDbv — PT Brasil (@ptbrasil) October 28, 2020

Isso é um absurdo, especialmente agora, quando o SUS é a principal ferramenta de combate à pandemia principalmente às pessoas mais necessitadas!

Iremos apresentar um PDL para sustar esse decreto! — Randolfe Rodrigues 🇧🇷 (@randolfeap) October 28, 2020

Impossível publicar um decreto de algumas linhas, sem maiores explicações. O SUS pode ser aprimorado? Pode! Aliás, deve! No entanto, esse aprimoramento precisa ser feito de forma transparente e detalhada, até para evitar pânico! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) October 28, 2020