Oposição critica fala de Mourão sobre manifestações contrárias ao governo

Políticos da oposição utilizaram suas redes sociais para criticar o artigo de opinião do vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), publicado no Estadão, nesta quarta. No texto, o general classifica os atos contra o governo ocorridos domingo, na Avenida Paulista, e em Curitiba, na segunda, como manifestações ilegítimas. O vice-presidente também classificou os dizeres contra o Congresso e Supremo Tribunal Federal durante atos pró-governo como atos “impensados”.

O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) criticou o silêncio de Mourão sobre os atos que vêm acontecendo contra as instituições e diz que a saída é “a anulação das eleições 2018 por fraudes”. Para o ex-candidato à Presidência Guilherme Boulos (PSOL), o artigo desfez a imagem de mediador que o vice estava tentando construir e completou que as falas do general não vão “intimidar a lura pela democracia”.

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) afirmou que Mourão é um “autoritário que resolveu tirar o seu disfarce equilibrado”. Para Ivan, o artigo mostra que “o golpismo é consenso no Planalto”.

