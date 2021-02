Oposição irritada com possível entrega da Secom para Carla Zambelli

Conforme adiantou o BRPolítico, bolsonaristas avançaram para conquistar a Secretaria de Comunicação da Câmara. A indicada ao cargo, atualmente ocupado por Joice Hasselmann (PSL-SP), é Carla Zambelli (PSL-SP). A movimentação já causou indignação na oposição. “É inaceitável que a deputada Carla Zambelli, investigada pelo STF no inquérito das Fake News, assuma a Secretaria de Comunicação da Câmara”, disse Sâmia Bonfim (PSOL-SP).

Assim como acontece com Bia Kicis (PSL-DF), nome cotado para a Comissão de Constituição e Justiça, Zambelli também é investigada nos inquéritos do Supremo que apuram divulgação de fake news e ataques contra a Corte. “O gabinete do ódio bolsonarista não pode ter mais um puxadinho no Congresso Nacional”, completou Sâmia.