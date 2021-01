Oposição já se mobiliza para derrubar MP do BPC

Na última noite do ano passado, Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que restringe o pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Havia um estudo para ampliar o alcance do BPC, que favorece idosos e pessoas com deficiências. Mas o governo mudou de ideia e decidiu barrar a mudança. Com isso, cerca de 500 mil pessoas deixarão de ser favorecidas.

A oposição, porém, já se prepara para derrubar a MP, que já está valendo. “Depois do fim do auxílio emergencial, Jair Bolsonaro aprontou outra maldade com os mais pobres. Ele acaba de publicar uma MP que muda as regras do BPC, um socorro financeiro aos mais vulneráveis, que deve excluir 500 mil brasileiros do programa. Vamos derrubar a MP no Congresso”, avisa o deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ).