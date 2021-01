Oposição nas ruas hoje por impeachment de Bolsonaro

Com queda de popularidade e alvo de acusações por negligência ao direito à vida nesta pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro vai enfrentar neste sábado, 23, o primeiro ato pró-impeachment nas ruas da oposição em várias cidades do País.

Hoje, os movimentos de esquerda Frentes Brasil Popular e Povo sem Medo e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) organizaram protesto em ao menos 21 cidades do Brasil, com bicicletaços e carreatas. Em São Paulo, será na porta da Alesp, às 14h. Em Belo Horizonte, ao redor do Mineirão, às 16h. Em Porto Alegre, no Largo Zumbi, às 16h. Em Maceió, no Papodromo, às 15h. Em Goiânia, na praça Universitária, às 17h. Em Fortaleza, na praia de Iracema, às 15h.

No domingo, 24, o Movimento Brasil Livre e o Vem pra Rua, ambos de direita que protagonizaram protestos pelo afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, puxam atos em 6 cidades do País. Em São Paulo, será na praça Charles Miller, às 10h30. No Rio, no Extra da avenida Rio Branco, no mesmo horário. Em Belo Horizonte, na praça do Papa, às 15h. Em Belém, na avenida da Doca de Souza Franco, às 9h.

Carreatas por #ForaBolsonaro e #vacinaParaTodosJá confirmadas em quase 50 cidades em todo o país. #dia23ImpeachmentJa Confira a lista dos locais das carreatas 👇🏾https://t.co/tpuMvumbCO pic.twitter.com/veyO9bABzn — CUT Brasil (@CUT_Brasil) January 22, 2021