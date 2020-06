Oposição pede cassação do deputado Daniel Silveira

Partidos da oposição pediram a cassação do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) em representação apresentada nesta quarta, 17, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, após ele divulgar um vídeo com ameaças a manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro. “Um de vocês vai achar o de vocês. Na hora que um de vocês tomar um na testa, no meio do peito, vocês vão entender com quem vocês estão se metendo”, disse o deputado, enquanto dirigia um carro.

Para o PSOL, Rede e PSB, “a representação do ódio e da violência que caracteriza o extermínio do opositor, atributo típico do fascismo, não pode ser tolerado no Estado Democrático”.

Silveira é alvo de dois inquéritos que correm no STF sob condução do ministro Alexandre de Moraes. No mais recente, que apura a organização e financiamento de atos contra as instituições e a democracia, o deputado teve sigilo fiscal quebrado e endereços vasculhados pela Polícia Federal em cumprimento a mandados de busca e apreensão determinados por Alexandre. O parlamentar nega envolvimento na organização de manifestações pró-governo e afirma desconhecer a existência de uma centralização na ‘coordenação ou financiamento’ dos atos.

A segunda investigação, que apura a disseminação de notícias falsas, ofensas e ameaças contra autoridades, foi aberta em março do ano passado.