Oposição protocola pedido de cassação de Flávio Bolsonaro

Equipe BR Político

Deputados do Psol, PT, PCdoB e Rede vão apresentar nesta quarta-feira, 19, pedido de cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, por “sua ligação com a milícia“. Quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, o senador homenageou o miliciano Adriano da Nóbrega, morto pela polícia baiana no último dia 9, e empregou parentes de Adriano em seu gabinete.

Representantes da bancada do Psol, se reúnem nesta manhã com o presidente do Conselho de Ética, senador Jayme Campos (DEM-MT).

“Daqui a pouco, eu e demais deputados do PSOL, PT, PCdoB e Rede vamos apresentar o pedido de cassação de

Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética do Senado por sua ligação com a milícia e o desvio de dinheiro público através das rachadinhas”, escreveu o deputado Marcelo Freixo no Twitter.